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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı... Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağış
Meteorolojiden hava durumu uyarısı... Dikkat Kuvvetli yağış geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 11:18

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmesinde ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden hava durumu uyarısı... Dikkat Kuvvetli yağış geliyor

DEPREM BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır ileri ile Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Bölgenin batısında yarın (Salı) öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 10
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 20

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Meteorolojiden hava durumu uyarısı... Dikkat Kuvvetli yağış geliyor

Ülke genelinde hava durumunu gösteren harita...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağış

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