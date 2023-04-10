Meteoroloji'den hava durumu uyarısı... Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır ileri ile Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Bölgenin batısında yarın (Salı) öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 20

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Ülke genelinde hava durumunu gösteren harita...