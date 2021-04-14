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Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Çok sayıda kentte yağmur bekleniyor

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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Çok sayıda kentte yağmur bekleniyor

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Çok sayıda kentte yağmur bekleniyor

MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

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