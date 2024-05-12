Meteoroloji'den hava durumu tahmini... Sağanak, fırtına, su baskını... Orhan Şen'den İstanbul ve Ankara uyarısı: Sıcaklıklar 3 derece daha düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

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Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ORHAN ŞEN İL İL SIRALADI



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve yarına dikkat çekti.

Bugün pazar İstanbul parçalı bulutlu 20C. Gece batısında yağmur olabilir. Yarın yağmurlu 17C. İzmir 25, Ankara yağmurlu 14C. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 24C.

İç Anadolu'nun güneyinde öğlenden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuvvetli yağış var. Yarın Marmara ve Karadeniz'de yağış var. Sıcaklık 2-3 derece azalacak. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı var.

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19 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kod verilen iller şu şekilde:

Adana, Ağrı, Antalya, Burdur, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Konya, K.Maraş, Niğde, Van, Karaman, Ardahan, Osmaniye

AKOM'DAN UYARI



"İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (20-45 km/sa) esmeye devam etmesi, beraberinde il genelinde zaman zaman hafif yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 14-18°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."