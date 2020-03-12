Meteoroloji'den hava durumu için toz taşınımı uyarısı! Saatte 100 KM hıza ulaşacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısında bulundu.



Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, ülkenin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa) ile Doğu Akdeniz'de (Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş) etkili olması bekleniyor.



Toz taşınımı nedeniyle oluşacak hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Yapılan değerlendirmelere göre gece saatleri itibariyle Kahramanmaraş ve Osmaniye çevresinde meydana gelmesi beklenen fırtınanın ise saatte 100 KM hıza ulaşması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Dünya ekosistemi için büyük önem taşıyan toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar, toz taşınımından en fazla etkilenen kesimdir. Afrika’da yapılan çalışmalar, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğunu göstermiştir. Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılmakta, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşanmaktadır.



Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmektedir. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir.

Ayrıca, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), başlıca iklim değişkenlerinden biri olan atmosferik aerosollerin çok önemli bir bileşeni olarak tozu kabul etmektedir. Bölgemizde yer alan ülkeler, toz fırtınasına yüksek derecede maruz kalmakta ve ciddi boyutta etkilenmektedir. Güncel iklim öngörülerine göre, kuraklık hadisesinin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla birlikte, toz ve kum fırtınalarının daha yoğun yaşanması beklenmektedir.