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Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

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#İstanbul#Ankara#Hava Durumu
Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 13:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre cumartesi günü İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik’te yerel olarak kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi. AFAD yağışların yarın sabahtan itibaren etkili olacağını belirtirken, ' 'Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.' uyarısında bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Bu gece saatlerinden sonra ise Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı, cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yarın gece saatlerinden itibaren de Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Cumartesi sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik’te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli’de çok kuvvetli, Sakarya’da şiddetli, Sakarya’nın doğu ilçelerinde aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

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Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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