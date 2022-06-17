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Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcak
Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan hava durumu bilgisine göre bugün İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'de yağış bekleniyor. Hafta sonu ise batı bölgelerde yağış beklenmezken İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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HAFTA SONU İÇİN UYARI

Meteoroji'nin hafta sonu için hava durumu değerlendirmesine göre ise özellikle Karadeniz'in doğu kesimleri ile İç Anadolu'da yağışın etkili olabileceği belirtildi.

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 26
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu 38

Önümüzdeki 5 gün için hava durumunu gösteren tablo ise şu şekilde:

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı


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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcak

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