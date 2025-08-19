×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verildi

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#İstanbul#Sağanak Yağış
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul için saat verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 09:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre bugün Marmara'nın Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da ise gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul için saat verildi

İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul için saat verildi

Haberin Devamı

PROF. DR. ŞEN: UZUN SÜRE SONRA İSTANBUL'A YAĞIŞ OLASILIĞI VAR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Trakya Edirne Kırklareli Tekirdağ'da yağmur var. Gece İstanbul'a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor.
Uzun süreden sonra İstanbul'a yağış olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul için saat verildi

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul için saat verildi

Haberin Devamı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Gözden Kaçmasın1 milyon İsrailli Gazze için meydanlara indi1 milyon İsrailli Gazze için meydanlara indiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSuikast planı paçasına dolandıSuikast planı paçasına dolandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#İstanbul#Sağanak Yağış

BAKMADAN GEÇME!