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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak

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#Fırtına Uyarısı#Bodrum-Marmaris#Meteoroloji
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 13:04

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçesi arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

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Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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#Fırtına Uyarısı#Bodrum-Marmaris#Meteoroloji

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