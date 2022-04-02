Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Marmara, Batı Karadeniz, Ege... Saatteki hızı 90 kilometreyi bulabilir

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa), 3 Nisan 2022 Pazar günü batı ve güneybatı yönlerden, kuvvetli yer yer fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgarla sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İZMİR’DE MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

İzmir Valiliği, kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışının yasakladığını duyurdu. Bugün saat 17.30’da başlayan yasak, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00’de sona erecek.



Meteoroloji tarafından İzmir için fırtına uyarısının gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtına etkisini göstermeye başladı. Ağaçların devrildiği, çatı uçmalarının yaşandığı kentte vapur seferleri de iptal edilmişti. Bir yasak da İzmir Valiliğinden geldi. Valilik, şiddetli fırtınada trafiğin seyri ve can güvenliği açısından motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bugün saat 17.30’da başlayan yasak, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00’de sona erecek.

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BURSA’DA HAFTA SONU KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada cuma günü Bursa’da ve çevre şehirlerde hafta sonu kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına bekleniyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’den yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın cumartesi günü Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya genelinde güney yönden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü de batıdan (Günbatısı) ve güneybatı (lodos) yönlerinden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor” denildi.



Ayrıca ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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NEVŞEHİR VE ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Nevşehir Valiliği, Nevşehir ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısından bulundu.



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumartesi ve Pazar günü Nevşehir genelinde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmamız önem arz etmektedir. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Cumartesi ve Pazar günü, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.