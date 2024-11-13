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Meteoroloji'den Ege'de 5 il için sağanak uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sağanak#İzmir
Meteorolojiden Egede 5 il için sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 15:02

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın bugün görülen ve görülecek olan hafif yağış geçişleri ile birlikte yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirildi. Açıklamada, "Yarın öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarından başlayacak yağışlar, Çanakkale ve Balıkesir’de 16 Kasım Cumartesi sabah saatlerine, İzmir, Aydın ve Manisa'da ise 16 kasım gece saatlerine kadar etkili olacak. Cuma günü yağış nedeniyle azalmaya başlayan sıcaklıklar, cumartesi günü kuzeyli kuvvetli rüzgarla birlikte daha da düşecek. Uzun süren yağışsız bir dönem sonrasında beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin meteorolojik uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteorolojiden Egede 5 il için sağanak uyarısı

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#Meteoroloji#Sağanak#İzmir

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