MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı
GeriGündem Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Orta ve Güney Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi