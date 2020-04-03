Meteorolojiden Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı öngörülüyor. Hızı saatte 50-75 kilometreyi bulacak rüzgarın, zamanla fırtınaya dönüşerek 90 kilometre kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın etkisini salı günü akşam saatlerinden sonra kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında da yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, fırtına şeklinde saatte 50-75 kilometre, yer yer 90 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Bu bölgedeki fırtınanın ise pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.