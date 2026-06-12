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Meteoroloji’den Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a 'kuvvetli yağış' uyarısı

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#Edirne#Kırklareli#Tekirdağ
Meteoroloji’den Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 12:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden sonra Trakya bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu aynı zamanda olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

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MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç ve güney kesimlerinde (Şarköy, Muratlı, Malkara ve Hayrabolu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a kuvvetli yağış uyarısı

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK!

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Genel olarak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların Edirne'nin güneyinde (Keşan, Enez ve İpsala) cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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Meteoroloji’den Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a kuvvetli yağış uyarısı

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARI

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji’den Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a kuvvetli yağış uyarısı

"Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi."

ANKARA’DA YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Öte yandan Ankara Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. 

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#Edirne#Kırklareli#Tekirdağ

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