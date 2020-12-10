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Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı

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Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne'nin güney kesimlerinde rüzgarın bugün fırtına olarak eseceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce rüzgarın bugün Edirne’nin güney kesimlerinde yer alan Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçerinde kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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