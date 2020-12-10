Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce rüzgarın bugün Edirne’nin güney kesimlerinde yer alan Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçerinde kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.