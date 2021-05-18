Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, yer yer de kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, başta denizci ve balıkçılar olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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