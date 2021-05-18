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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için uyarı

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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için uyarı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, yer yer de kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, başta denizci ve balıkçılar olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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