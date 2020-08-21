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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "sağanak" uyarısı

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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "sağanak" uyarısı
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Trabzon, Gümüşhane, Artvin'in bazı ilçeleriyle Rize çevrelerinde yarın, aralıklı yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan son değerlendirmeye göre, yarın, Trabzon'un doğu ilçeleriyle Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde aralıklı, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Pazar günü, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğusuyla Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek, sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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