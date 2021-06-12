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Haber Giriş: 12.06.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den Doğu Anadolu'daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine göre Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ağrı'da 6, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 31, Erzincan ve Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olacak.

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