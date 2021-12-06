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Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

#Fırtına#Meteoroloji#Deniz
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Batı ve Orta Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Rüzgarın; bugün (06.12.2021 Pazartesi ) Kuzey Ege’den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; yarın (07.12.2021 Salı) Güney Ege’de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Ege Denizinde yarın (07.12.2021 Salı ) akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

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Rüzgarın; bugün (06.12.2021 Pazartesi ) akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; yarın (07.12.2021 Salı) yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz’de yarın (07.12.2021 Salı ) gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz ve balıkçılarımız olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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#Fırtına#Meteoroloji#Deniz

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