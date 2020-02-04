Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden denizler için fırtına uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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