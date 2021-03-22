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Haber Giriş: 22.03.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yurt genelinde yağış var

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Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yurt genelinde yağış var

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışların Batı Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak. İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. İşte 22 Mart pazartesi günü hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerindeki yağışların kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı Yurt genelinde yağış var

HAVA SICAKLIKLARI NORMALLERİN 4 İLA 6 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgarın ise Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteorolojiden çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı Yurt genelinde yağış var

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara’nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne’nin güney ve Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²), Çanakkale’nin güney (Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık) ve Balıkesir’in batı kıyı (Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Gömeç ) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Prof. Dr. Orhan Şen'den 'Sıra dışı meteorolojik olaylar' açıklaması! Salı günü kar geliyor

KUZEY, İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE FIRTINA

Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika haber... Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor İstanbula kar yağacak mı
Son dakika haber... Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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