Meteoroloji'den çığ, don ve fırtına uyarısı! Cuma günü kar geri dönüyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 Ocak Pazartesi hava durumu raporuna göre bugün Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Hatay'ın güneyi için fırtına, kuzey, iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz hafta yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışının ise 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yeniden yurt genelinde etkili olması bekleniyor.



FIRTINA, ÇIĞ VE DON UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



KAR GERİ GELİYOR



Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan ve yeni haftayla birlikte etkisini yitiren kar yağışlı havanın Cuma günü geri dönmesi bekleniyor. 5 günlük hava durumu tahminine göre 9 Ocak Cuma günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Haberin Devamı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Haberin Devamı

AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Haberin Devamı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

AMASYA °C, -6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

256 KÖY YOLU AÇILDI

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 24 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan 280 köy yolundan 256’sı, İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı durumda olan 24 köy yolunun açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

VAN, HAKKARİ VE BİTLİS'TE 157 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 88 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de Çatak ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde çığ nedeniyle zarar gören terfi merkezinde yürüttüğü onarım ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı.

Kontrollerin tamamlanmasıyla tesis yeniden devreye alındı, mahalleye içme suyu verildi.

Hakkari

Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaştı.

Kent sakinleri ve esnafın evlerinin ve iş yerlerinin çatısındaki karı temizlemeye devam ettiği kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 89 yerleşim yerinden 64'ü ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 25 yolun açılması için de çalışmalarına devam ediyor.

Mergabütan Kayak Merkezi yolunda da kar savurma aracıyla yol genişletme çalışması yapıldı.

Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçenin üzerini kaplayan sis bulutu, güzel görüntü oluşturdu.

Muş

Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı kapanan 368 köy yolunun tamamının açıldığını ifade etti.

Köy yollarında genişletme çalışmasının devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri ise Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçelerini birbirine bağlayan yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı bölgede zorlu arazi koşullarında yoğun mesai harcayan ekipler, yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, üç gün aralıksız devam eden kar nadeniyle zorlu koşullarda yolları açmayı çalıştıklarını belirtti.

Karakan, "Yüksek kesimlerde tipi etkili olurken, bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Bu durum çalışmalarımızı ciddi şekilde zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde saatte ancak 1 kilometre ilerleyebiliyoruz." dedi.

Operatör Ahmet Karagüzel ise "Muş-Mutki yolunda çalışmalarımız sürüyor. Yer yer yaşanan sıkıntılar nedeniyle normalde bir günde gidilebilecek mesafeyi 2-3 günde ancak ilerleyebiliyoruz. İnşallah 2-3 gün içinde yolu açarak sınırımızın bulunduğu köye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kardan dolayı 44 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu kaydeden Kurtkan, ekiplerin sahada çalıştığını kaydetti.

Belediye ekipleri de okul çevreleri öncelikli olmak üzere kent genelinde karla mücadele çalışmalarına devam etti.