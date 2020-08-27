Meteoroloji'den Bursa için sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre sıcaklık yarın 35, cumartesi 36, pazar 35 dereceye çıkması beklenirken, pazar günü nem oranının ise en yüksek yüzde 80 olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle yaşlı ve çocukları uyardı.