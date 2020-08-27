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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Bursa için sıcaklık uyarısı

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Meteoroloji'den Bursa için sıcaklık uyarısı
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Meteoroloji Bursa için 27 Ağustos 2020 Perşembe günü hava tahmin raporunu bildirdi. Sıcaklıkların yükselişe geçtiği Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 32 dereceyi göstermesi beklenirken, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık uyarısı verildi.

Meteorolojiden Bursa için sıcaklık uyarısı
Meteorolojiden alınan bilgiye göre sıcaklık yarın 35, cumartesi 36, pazar 35 dereceye çıkması beklenirken, pazar günü nem oranının ise en yüksek yüzde 80 olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle yaşlı ve çocukları uyardı.

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