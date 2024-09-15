Meteoroloji'den bölge bölge uyarı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'in batısında beklenen rüzgar, bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, fırtına, gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak bugün öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Bugün Marmara'nın kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanağın ise Tekirdağ'ın merkez, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri, Kırklareli'nin merkez, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen yağış İstanbul'un farklı ilçelerinde etkili oldu.

SU BASKININA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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