Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Çanakkale, Sinop...

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Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35