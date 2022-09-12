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Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu uyarısı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#İstanbul#Ankara
Meteorolojiden bölge bölge hava durumu uyarısı İstanbulda beklenen yağış başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 09:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan yağışın İstanbul'un bazı ilçelerinde de etkili olmaya başladığı öğrenildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden bölge bölge hava durumu uyarısı İstanbulda beklenen yağış başladı

Bugün ülke geneli için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
Meteorolojiden bölge bölge hava durumu uyarısı İstanbulda beklenen yağış başladı


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#Hava Durumu#İstanbul#Ankara

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