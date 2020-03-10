Meteoroloji'den bir uyarı daha: Yağmur devam edecek mi? 11 Mart Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara bölge geneli ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte, 11 Mart Çarşamba Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin (Bilecik dışında) hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAYBURT 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu