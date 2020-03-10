Meteoroloji'den bir uyarı daha: Yağmur devam edecek mi? 11 Mart Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber birçok ilde etkili olan sağanak yağış devam ediyor. Türkiye geneli hava durumu son tahminleri özellikle yağışın sürdüğü İstanbul, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Mart il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara bölge geneli ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte, 11 Mart Çarşamba Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin (Bilecik dışında) hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BAYBURT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
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