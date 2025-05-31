Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Antalya'nın batı kıyılar, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yarın yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

BU İLLER DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu ve Tokat çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların yarın akşam saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor.

ANTALYA İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, saat 15.00'e kadar Antalya'nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.