Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi geçecek

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Bugünden itibaren yeni haftada ülkemiz genelinde sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da poyrazın etkisi hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceye kadar çıkacak Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması beklenirken sıcaklık 50 derece hissedilecek.
45 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) yeni haftanın hava tahmini raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde 45 dereceye kadar çıkacak.
AYDIN, DİYARBAKIR VE ŞANLURFA’DA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GEÇECEK
Meteoroloji verilerine göre 20 Temmuz Pazartesi günü havanın açık olacağı, özellikle 12.00-15.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın ise gün içerisinde yön değiştirerek saatte 5 ila 35 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasında, 21 Temmuz Salı günü en yüksek sıcaklığın 42 derece, 22 Temmuz Çarşamba günü 41 derece olması öngörülüyor. Perşembe ve Cuma günlerinde ise sıcaklığın 37 dereceye gerilemesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca açık alanda bulunmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklar Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 40 derecenin üzerine çıkacak
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık