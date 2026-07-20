Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi geçecek

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Bugünden itibaren yeni haftada ülkemiz genelinde sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da poyrazın etkisi hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceye kadar çıkacak Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması beklenirken sıcaklık 50 derece hissedilecek.

45 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) yeni haftanın hava tahmini raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde 45 dereceye kadar çıkacak.

AYDIN, DİYARBAKIR VE ŞANLURFA’DA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GEÇECEK

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Meteoroloji verilerine göre 20 Temmuz Pazartesi günü havanın açık olacağı, özellikle 12.00-15.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın ise gün içerisinde yön değiştirerek saatte 5 ila 35 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasında, 21 Temmuz Salı günü en yüksek sıcaklığın 42 derece, 22 Temmuz Çarşamba günü 41 derece olması öngörülüyor. Perşembe ve Cuma günlerinde ise sıcaklığın 37 dereceye gerilemesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca açık alanda bulunmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklar Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 40 derecenin üzerine çıkacak

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BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

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Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

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Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık