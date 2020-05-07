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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Meteorolojiden Antalya için 'sağanak' uyarısı

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Meteorolojiden Antalya için 'sağanak' uyarısı
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METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'da gece yarısından itibaren sağanak beklendiği belirtilerek, olası su baskını ile yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da bu gece yarısından itibaren gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı duyuruldu. Açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın kuzeydoğusu (Kepez, Aksu, Serik, İbradı, Akseki, Manavgat ilçelerinde) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Isparta ve çevresinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece yarısına kadar etkili olacağı kaydedildi.

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