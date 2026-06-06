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Meteoroloji'den Ankara için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#ANKARA#Sağanak Yağış
Meteorolojiden Ankara için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 14:57

Meteoroloji Ankara için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den Ankara için yapılan uyarıya göre bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden Ankara için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Ankara için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Ankara için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor


BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden Ankara için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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AMASYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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#Meteoroloji#ANKARA#Sağanak Yağış

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