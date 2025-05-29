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Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Hava Durumu Tahminleri#Yerel Kuvvetli Yağışlar
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 12:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel ve yıldırıma karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güney kesimlerde biraz azalacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

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İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle ve akşam saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 32

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Hava Durumu Tahminleri#Yerel Kuvvetli Yağışlar

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