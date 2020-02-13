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Haber Giriş: 13.02.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Meteoroloji'den 6 il için yoğun kar uyarısı

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Meteoroloji'den 6 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman illeri ile çevresinde kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Şırnak, Siirt illeri ve çevresinde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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