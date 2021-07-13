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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 10:06 |  Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 6 il için son dakika hava durumu uyarısı

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Meteoroloji'den 6 il için son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, az bulutlu ve kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.

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