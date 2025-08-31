Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı... İşte hava durumunda son tahminler

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38