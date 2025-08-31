×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı... İşte hava durumunda son tahminler

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji
Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı... İşte hava durumunda son tahminler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 09:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Gözden Kaçmasınİzmirdeki sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacakİzmir'deki sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!