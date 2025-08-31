Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı... İşte hava durumunda son tahminler

Güncelleme Tarihi:
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38