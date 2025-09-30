Meteoroloji'den 6 bölge için sağanak uyarısı! 4 ilde sarı kodlu alarm: Kuvvetli geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

30 EYLÜL SALI BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun için sarı kodlu uyarı verildi.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

📆30 Eylül 2025 Salı

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rb3C1tntrE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 30, 2025

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güneydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.