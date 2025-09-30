Meteoroloji'den 6 bölge için sağanak uyarısı! 4 ilde sarı kodlu alarm: Kuvvetli geliyor

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
30 EYLÜL SALI BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
📆30 Eylül 2025 Salı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 30, 2025
☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rb3C1tntrE
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güneydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 26°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.