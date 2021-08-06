Meteoroloji'den 6 bölge için flaş uyarı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bayburt il geneli ile Gümüşhane'nin güney çevrelerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIKLARI 4-8 DERECE DÜŞECEK



Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, (Hatay hariç) Akdeniz, (güneybatısı hariç) Doğu Anadolu'nun yarın yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yarın, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlı hava kütlesinin de etkisi ile 4-8 derece düşmesi beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerinden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor







AFAD'DAN SEL UYARISI



AFAD Twitter hesabından yaptığı açıklamada sel uyarısı yaparak, "Yarın( Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük), öğleden sonra Ankara’nın batısı ve kuzeyinde (Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bu akşam ilk saatlerde Kırklareli il geneli ile Edirne’nin kuzey (Edirne, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç) ve Tekirdağ’ın kuzey (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray), Erzurum'un batısı, Erzincan, Sivas'ın doğusu, Bayburt il geneli ve Gümüşhane'nin güney kesimleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

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