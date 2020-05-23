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AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 5 ile kritik uyarı

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Meteoroloji'den 5 ile kritik uyarı
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Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de yarından itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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