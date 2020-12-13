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AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 5 ile fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den 5 ile fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) öngörülüyor.

Söz konusu illerin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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