Meteoroloji'den 5 ile fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) öngörülüyor.



Söz konusu illerin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.