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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 18:53 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

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Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşeceği tahmin edilen Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor.

10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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