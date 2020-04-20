Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden ülkeyi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve hafta boyunca yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hafta sonuna kadar etkisini göstermesi, 22 Nisan'da yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Sıcaklık değişimi ve yer yer görülecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.