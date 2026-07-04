Meteoroloji’den 5 il için bir uyarı daha! Fırtına, sel ve doluya dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yayımladı.

Açıklamaya göre, 5 Temmuz 2026 Pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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BURSA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 23°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş ve Hatay hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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BURDUR 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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YOZGAT 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 26°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu