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Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak, fırtına, kar... Etkisini daha da artıracak

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#Sağanak#Kar#Fırtına
Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak, fırtına, kar... Etkisini daha da artıracak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:58

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların önümüzdeki hafta etkisini daha da arttıracağını söyledi. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak, fırtına, kar... Etkisini daha da artıracak


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAFTAYA DAHA DA KUVVETLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları ise şöyle:

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Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çok kuvvetli yağış var. Yağışlar kıyıda yağmur 900 metre yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli. Sıcaklık kuzey, iç ve doğuda normallerinin 2 ila 4 derece altında.

Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak, fırtına, kar... Etkisini daha da artıracak

Bugün İstanbul, Edirne 15, Ankara 12, İzmir 21, Antalya 27, Erzurum 7, Urfa 19, Trabzon yağmurlu 13 derece. Bu hafta bu durum devam edecek. Haftaya daha yağışlı bir hafta görünüyor.

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#Sağanak#Kar#Fırtına

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