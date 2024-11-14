Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı... İstanbullular dikkat! Orhan Şen kar için tarih verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İSTANBULLULAR DİKKAT!

CNN TÜRK yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bu sene bir türlü kış sıcakları düşmedi. Hala sonbahar sıcaklıkları devam ediyor. Ama bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege Bölgesi büyük bir yağış geliyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da gösterecek. Asıl tehlikeli tarafı İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir civarlarında akşam saatlerinde kuvvetli yağmur var. Bu arada su baskınları olabilir. Hatta gece saatlerinde İzmir'in içinde su baskını olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım.

Bunun dışında bu akşam bu şekilde yağışlar devam edecek gibi gözüküyor. Uzun zamandır yağış almayan Eskişehir'de çiftçiler mağdurdu. Uzun süreden sonra Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyine yağmur gelecek. Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkisini gösterecek. Bazı yerlerde 6-7 dereceye varan düşüşler olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 12-13 dereceye kadar düşecek. İzmir 21 derece. Bu akşamdan itibaren başlayacak sistemde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış var. Bunu çiftçiye müjde olarak verelim. Hafta sonu gelecek yağışlar, pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle Doğu Anadolu ve kuzeyinde yoğun kar yağışı da görülebilecek. Pazartesiden sonra Batı'da sıcaklıklar yükselecek ve yağışlar sona erecek.

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PASTIRMA SICAKLARI

Önümüzdeki hafta pastırma sıcakları olur mu diyorum sanki öyle bir şey var. Sıcaklık İstanbul'da 18-19 dereceye kadar çıkabilir. Pastırma sıcağı şu demek: Gece sıcağıyla gündüz sıcağı arasında 20 derece fark olması demek. Bu fark önümüzdeki hafta olabilecek gibi. Ama bu mevsim şartları çabuk değişiyor. Ekim ayı çok sert geçti. Türkiye'nin büyük bir bölümü kuraklık altında. Ege Bölgesi'nde 2 kg yağış yağdı. Ve %95 yağış azlığı var. İstanbul barajlarının suyu da düştü. Ama suyumuzu iyi kullanalım diyorum.

KAR GELECEK Mİ?

Batı'ya kar aralık aylarında pek görünmüyor. Batı'ya kar yağışı deyince İstanbul akla geliyor. İstanbul'a karı ocak ayında göreceğiz. Yerde tutar mı tutmaz mı göreceğiz. Ama Batı'daki kar yağışı için daha zaman var.