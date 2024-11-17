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Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu alarm! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen
Meteorolojiden 3 il için sarı kodlu alarm Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu alarm verilirken sel, su baskını, yıldırım, gibi olumsuz durumlara dikkat çekildi. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde Marmara için tarih vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Yurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Adana, Antalya ve Mersin oldu. Yapılan açıklamada su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

Meteorolojiden 3 il için sarı kodlu alarm Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, hafta ortasında Marmara'da kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

Bugün kuzey bölgelerde yağış yok. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağmur, Antalya Mersin Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli. Bitlis Van Hakkâri civarında karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak

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KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Hafta ortasında batı bölgelere ve Marmara'ya gelecek kuvvetli yağış ve fırtına lodos ile birlikte sıcaklıklar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da 6-7 derece yükselecek Hafta sonu tekrar düşecek.

Marmara ve İstanbul'da Çarşamba gece ve Perşembe günü Lodos fırtınası olumsuzluk yaratabilir.

Meteorolojiden 3 il için sarı kodlu alarm Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

YURTTA HAVA DURUMU 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen

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