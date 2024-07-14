×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı! Orhan Şen: Afetten kendinizi koruyun

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sıcaklık#Sağanak
Meteorolojiden 20 ile sarı kodlu uyarı Orhan Şen: Afetten kendinizi koruyun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 13:59

Sıcaklık mevsim normallerinde sürerken Meteoroloji'den 20'e sarı kodlu uyarı geldi. Ankara Valiliği de uyarıda bulunuarak vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, İstanbul için sıcaklık uyarısında bulunup " Unutmayın sıcak hava dalgası da “doğal afet” sayiliyor. Bu afetten kendinizi koruyun." notunu düştü. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini şöyle...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 20 ile sarı kodlu uyarı Orhan Şen: Afetten kendinizi koruyun

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

20 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu alarm verildi. Sarı kodlu alarm uyarı verilen iller şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Konya, K.Maraş, Rize, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Osmaniye

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;

Ankara'nın Batı ve Güney İlçelerinde Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve fırtına sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberin Devamı

Meteorolojiden 20 ile sarı kodlu uyarı Orhan Şen: Afetten kendinizi koruyun

"AFETTEN KENDİZİ KORUYUN"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün pazar Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güney batısı ve kuzey Ege'de kuzey dogudan kuvvetli esecek.

Bugun İstanbul 34 C Nem yüksek. Haftaya istanbul 36-37 C'yi gorur. Betonlasmis ve gokdelenleri cok “şehir içinde” sıcaklık 40 C'yi geçecektir. Unutmayın sıcak hava dalgası da “doğal afet” sayiliyor. Bu afetten kendinizi koruyun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Sıcaklık#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!