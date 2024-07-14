Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı! Orhan Şen: Afetten kendinizi koruyun

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

20 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu alarm verildi. Sarı kodlu alarm uyarı verilen iller şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Konya, K.Maraş, Rize, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Osmaniye

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;

Ankara'nın Batı ve Güney İlçelerinde Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve fırtına sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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"AFETTEN KENDİZİ KORUYUN"



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün pazar Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güney batısı ve kuzey Ege'de kuzey dogudan kuvvetli esecek.

Bugun İstanbul 34 C Nem yüksek. Haftaya istanbul 36-37 C'yi gorur. Betonlasmis ve gokdelenleri cok “şehir içinde” sıcaklık 40 C'yi geçecektir. Unutmayın sıcak hava dalgası da “doğal afet” sayiliyor. Bu afetten kendinizi koruyun.