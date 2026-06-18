Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19 İL ÇİN SARI KODLU UYARI

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.



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İŞTE 18 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haftalık Hava Tahmini

📆(18 - 24 Haziran 2026)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/f6LpwQsQ7P — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 17, 2026

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BURDUR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batısının zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.