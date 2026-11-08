Meteoroloji'den 18 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak ve Osmaniye'de fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İSTANBUL'DA SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR
Öte yandan İstanbul'da yeni haftanın ikinci gününde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunda, İstanbul genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojik haritaya göre; 10 Kasım Salı günü için birçok ilçede sağanak yağış tahmini yer aldı. İstanbul Havalimanı, Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Üsküdar için sağanak yağış tahmin edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre salı günü İstanbul ilçelerinde en düşük sıcaklıklar 5 ila 9 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 10 ila 14 derece arasında değişecek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu