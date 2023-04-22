Meteoroloji'den 16 şehir için 'sarı alarmlı' uyarı! Bayramın 3. gününe dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporu yayımlandı. Rapora göre Ramazan Bayramı'nın 3. gününde bir çok şehirde sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun çevreleri ile Isparta ve Yozgat’ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI

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Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun çevreleri ile Isparta ve Yozgat’ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

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Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Isparta'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Eskişehir ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tokat, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Malatya çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.