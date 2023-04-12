Meteoroloji'den 16 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Deprem bölgesindeki iller arasında bulunan Adana, Osmaniye ve Hatay'da yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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16 İL İÇİN UYARI

Gökgürültülü ve kuvvetli yağış beklenen, Adana, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hatay, Mardin, Muş, Van, Osmaniye için "sarı", Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

SICAKLIKLAR YARIN YÜKSELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Bugün çarşamba ülke geneli yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Uludağ ve Kartepe’de kar yağar. Yağışlı hava perşembe doğuya çekilecek ve yarın akşam yurdu terk edecek. Sıcaklıklar yarın batıdan başlayarak 4-5 derece yükselecek. İstanbul’da bugün öğleden sonra yağış kuvvetli yarına kalmaz. Sıcaklık 13 derece, hafta sonu 19 derece.' ifadelerini kullandı.