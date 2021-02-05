Meteoroloji'den 15 kente turuncu uyarı! Dikkat: Yoğun kar ve çok kuvvetli yağmur...
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre 15 il için turuncu alarm verildi. Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz'de Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin açıklamasında kar yağışının 20-50 santimetre yeni kar örtüsü oluşturacağı belirtildi. İşte Meteoroloji'nin 5 Şubat cuma günü hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR
Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van’ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu çevrelerinde yoğun kar, Iğdır ve Şırnak il merkezinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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